Bebeği Koruma Altında, Özge Bedir

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Burdur’da evinde, boğazından ve karnından bıçaklanarak hayatını kaybeden Özge Bedir’in cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aile fertlerine teslim edildi. Özge Bedir, Sultandere Mezarlığı’nda yapılan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

BEBEK DEVLET KORUMASINDA

Bedir’in olay esnasında evde bulunan 36 günlük erkek bebeği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı. Olay sırasında evde bulunmayan 5 yaşındaki kızı ise babası A.B. ile birlikte dışarıda olduğu için yakınları tarafından alındığı belirtildi.

Olayla ilgili olarak gözaltında bulunan, iki’si kadın toplam dört şüpheli üzerindeki işlemlerin devam ettiği kaydedildi.