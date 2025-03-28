Bebeği Öldürdüler, Menfeze Bıraktılar

BEBEĞİN CENAZESİ BULUNDU

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, iki yıl önce bir bebeği öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, 30 Mart 2023 tarihinde yol kenarında menfez içerisinde bir bebek cesedinin bulunmasıyla ilgili olarak araştırma başlattı.

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, yabancı uyruklu bir kadının evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini erkek arkadaşıyla birlikte öldürdüğünü ve cesedi menfez kenarına bıraktığını tespit etti. Gözaltına alınan B.M. ve H.M., jandarma işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.