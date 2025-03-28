Gündem

Bebeği Öldürdüler, Menfeze Bıraktılar

bebegi-oldurduler-menfeze-biraktilar

BEBEĞİN CENAZESİ BULUNDU

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, iki yıl önce bir bebeği öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, 30 Mart 2023 tarihinde yol kenarında menfez içerisinde bir bebek cesedinin bulunmasıyla ilgili olarak araştırma başlattı.

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, yabancı uyruklu bir kadının evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini erkek arkadaşıyla birlikte öldürdüğünü ve cesedi menfez kenarına bıraktığını tespit etti. Gözaltına alınan B.M. ve H.M., jandarma işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

ÖNEMLİ

Gündem

Türkiye-Gine Arasındaki Dostluk Köprüsü Açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine’deki cami açılışında, bu anın yalnızca bir ibadet yeri değil, kardeşlik bağlarını güçlendiren bir köprü olduğunu vurguladı.
Gündem

Erdoğan, Cami Açılışında Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine'de yeni açılan caminin, kardeşlik bağlarını güçlendiren bir köprü olduğunu vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.