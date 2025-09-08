Bebeği Terk Eden Anne İfadesini Verdi

OLAYIN GERÇEĞİ

Konya’da bir otomobilin bagajı üzerinde bulunan bez torba içinde terk edilen bebeğin annesi, yaşadığı durumu tehdit edildiği için böyle yaptığını belirterek savunma yaptı. Olay, 18 Ağustos 2022 sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesinin Tatlıcak Mahallesi, Defne Sokak’ta yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne sokak üzerindeki park halindeki araçta bebek olduğu ihbarı yapıldı ve olay yerine polis ekipleri gönderildi. Polis, gerçekleştirdiği incelemede aracın bagaj kapağının üzerinde bez torbaya yerleştirilmiş bir kız bebeği buldu. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yapılan muayenelerde bebeğin 2 kilo 460 gram olarak dünyaya geldiği ve 1 günlük olduğu öğrenildi.

ANNE’NİN AÇIKLAMALARI

Bebeğin doğumunun üzerinden üç yıl geçtikten sonra Konya Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat eden 40 yaşındaki M.D., bebeğin kendisine ait olduğunu ifade etti. M.D., açıklamasında üç çocuk annesi olduğunu ve bir restoranda bulaşıkçı olarak çalıştığını belirtti. “2021 yılında C.B. isimli bir kişi bana cinsel saldırıda bulundu ve daha sonra hamile kaldım. 2022 yaz aylarında doğumum başladı ve bir eve gittik. Burada bulunan kadın doğumuma yardım etti. Ben bayıldım ve kendime geldiğimde bebeğim yanımda yoktu. Daha sonra ‘bir araç üzerine bırakılmış bebek’ haberi gördüm ve böylece durumdan haberdar oldum. C.B. ile konuştuğumda, ‘Sesini çıkarırsan seni de kızlarını da öldürürüm’ diyerek beni tehdit etti” şeklinde ifadelerde bulundu. M.D.’nin bu açıklamalarıyla birlikte olayla ilgili yeni bir soruşturma süreci başlatıldı.