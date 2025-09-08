Bebeği Terk Eden Anne, Tehdit Edildiğini Söyledi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Konya’da, 18 Ağustos 2022 tarihinde sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Defne Sokak’ta park halindeki bir otomobilin bagajının üzerine bırakılan bir bebekle ilgili olay yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne sokakta bulunan bir aracın üzerinde bebek olduğu ihbarı yapıldı. Hemen ardından olay yerine polis ekipleri gönderildi.

BEBEK SAĞLIK EKİPLERİNE KAVUŞTU

Polis ekipleri sokak üzerindeki inceleme yaparken, otomobilin bagaj kapağının üzerine terk edilmiş bir bez torba içinde yeni doğmuş kız bebek bulundu. Sağlık ekipleri, bebeğe ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulansla Konya Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine götürdü. Yapılan muayenede, bebeğin 2 kilo 460 gram olarak dünyaya geldiği ve 1 günlük olduğu tespit edildi.

ANNE M.D.’DEN AÇIKLAMALAR

Bebeğin doğumunun üzerinden 3 yıl sonra, 40 yaşındaki M.D., Konya Cumhuriyet Başsavcılığına giderek bebeğin kendisine ait olduğunu bildirdi. M.D., burada verdiği ifadede kendisinin 3 çocuk annesi olduğunu ve bir restoranda bulaşıkçı olarak çalıştığını açıkladı. “2021 yılında C.B. isimli bir kişi bana cinsel saldırıda bulundu ve sonrasında hamile kaldığımı öğrendim. 2022 yaz aylarında doğumum başladı ve bir eve gittik. Burada bulunan kadın doğumuma yardım etti. Ben bayıldım ve kendime geldiğimde bebeğim yanımda değildi. Daha sonra ‘araç üzerine bırakılmış bir bebek’ haberi gördükten sonra durumu öğrendim. C.B.’ye sorduğumda ise ‘Sesini çıkartırsan seni de kızlarını da öldürürüm’ diyerek beni tehdit etti” şeklinde ifade verdi. M.D.’nin beyanının ardından olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.