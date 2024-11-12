Bebeğin Engelli Kalmasına Neden Olan Mama

DOĞUM VE SONRASI OLAYLAR

Ali İmran Utku ile eşi Arzu Utku’nun, 21 Şubat 2020’de özel bir hastanede dünyaya getirdiği çocuklarına Feramis Emin ismi verildi. Doğumu takip eden 5. gün, rutin kontrol için hastaneye getirilen bebek sarılık belirtisi gösterince yenidoğan yoğun bakım ünitesine alındı. İddiaya göre, tedavi sırasında verilen mama nedeniyle boğulma tehlikesi yaşayan ve kalbi duran Feramis Emin, müdahale ile hayata döndürüldü. Bu olay sonrasında, sağlık sorunları nedeniyle yüzde 99 bedensel engelli durumda kaldı. Aile, yaşanan durumu savcılığa bildirdi ve İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı; konu daha sonra yargıya intikal etti.

HASTANEDEKİ İDDİALAR VE GÖRÜLEN DAVALAR

Tüketici Mahkemesi’nde görülen davada hastane herhangi bir kusur bulmadı. Bunun üzerine Utku çifti, karara itiraz ederek Bölge İdare Mahkemesi’ne temyiz başvurusunda bulundu. Ali İmran Utku, hastanedeki görevlilere mama verilmemesi gerektiğini bildirdiklerini, ancak buna rağmen mama verildiğini ifade ediyor. 4 yaşındaki oğlunun sezaryenle sağlıklı bir şekilde doğduğunu belirten Utku, yaşanan durumu dile getirerek şunları söylüyor: