“Bebeğin Ölümünde Hemşire İhmali İddiası”

İKİZ BEBEKLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır’daki özel bir hastanenin yenidoğan yoğun bakım bölümünde ikizlerden bir erkek bebek yaşamını yitirdi. Kız bebeğini görmek için hastaneye gelen baba, burada bir hasta bakıcının kendisine ilettiği bilgilerle derin bir üzüntü yaşadı. Bu durum, ailenin büyük bir acı çekmesine neden oldu.

ACILI BABA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaşanan bu olay sonrası acılı baba, durumu savcılığa taşıma kararı aldı. Olayla ilgili gelişmeler devam ederken, ailenin durumunu destekleyebilecek görüntülerin ortaya çıkması dikkat çekti. Yeni bilgi ve bulgularla birlikte olayın ayrıntıları gün yüzüne çıkmaya başladı. İşte yaşananların detayları.