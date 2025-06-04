Bebeğin Sevk İşlemi Başarıyla Gerçekleşti

HASTA BEBEK ANKARA’YA SEVK EDİLDİ

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, hipertansiyon ve doğuştan zatürre tanısı konulan bir bebek, ambulans uçakla Ankara’ya gönderildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran’da Tatvan Devlet Hastanesi’nde dünyaya gelen erkek bebeğe, yapılan değerlendirmelerin ardından hipertansiyon ve doğuştan zatürre teşhisi konuldu. Bu gelişme, bebeğin tedavisinin daha donanımlı bir sağlık merkezinde devam etmesi gerektiğine dair karar alınmasına yol açtı.

SEVK SÜRECİ BAŞARILI GECİKMEDEN GERÇEKLEŞTİ

Küçük bebek, ambulans ile Muş Sultan Alparslan Havalimanı’na taşındıktan sonra ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, sevk işleminin hızlı ve başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti. Güzeltaş, “Başta Tatvan Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım ekibimiz olmak üzere sevk sürecine katkı sunan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Minik yavrumuza acil şifalar diliyorum.” şeklinde açıklama yaptı.