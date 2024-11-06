“Bebeğin Sırrı Çözüldü, Cesedi Taşındı”

CESEDİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak’ta 3 Kasım’da uçurumun altında cesedi parçalanmış halde bulunan 1 aylık erkek bebeğin durumu netlik kazandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen otopsinin ardından bebek, Yukarı Tekke Mezarlığı içerisindeki çocuk mezarlığına defnedildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma başlattı ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

BEBEĞİN DOĞUMUNDAN SONRAKİ SÜREÇ

Yapılan incelemeler sonucunda, bebeğin doğum sırasında yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. 16 Ekim’de, Mezarlıklar Müdürlüğü’nün bilgisi dahilinde, ailesi tarafından Şehitlik Caddesi, Garnizon Şehitliği karşısında bulunan eski çocuk mezarlığına defnedildiği belirlendi. 2010 yılında 10 aylıkken hayatını kaybeden kardeşinin yanına gömülen bebeğin, olay yerine gelen baba M.A.’nın gözleminde kazılan yer incelendiğinde cesedin yerinde olmadığı saptandı.

Polis, cesedin hayvanlar tarafından çıkarılarak Yukarı Tekke kayalıkları bölgesine taşındığını belirledi. Otopsi işlemi sonrasında yeni bebek mezarlığına gömülen ve mezar taşında “Cennetin günahsız gülü” yazılı olan bebeğin eski mezarına geri nakledileceği öğrenildi.