Bebeğini Öldüren Anneye Cezai Yaptırım

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İngiltere’de yaşayan 28 yaşındaki Melissa Wilband, Nisan 2020’de Gloucestershire’daki Newent’teki evinde dört aylık bebeği Lexi Wilband’ı şiddetle sallayarak beyin kanaması geçirmesine yol açtı. Wilband’ın eski partneri 31 yaşındaki Jack Wheeler ise çocuğun ölümüne sebep olma suçlamalarından beraat etti. Savcılar, Lexi’nin beynindeki kanamanın baba tarafından meydana gelen şiddetli sarsılmalardan kaynaklandığını aktardı.

ŞİDDETLİ SARSILMA ve SONUÇLARI

Savcılara göre, Lexi’nin yaşadığı bu şiddetli sarsılmaların birden fazla kez gerçekleşmiş olabileceği belirlendi. Bebeğin bayılması sonrasında, 18 Nisan 2020’de Bristol Çocuk Hastanesi’nde hayatını kaybetmesi, bu durumu daha da kritik hale getirdi. Anne Wilband, Lexi bayıldığında onu doktora götürmemiş ve noranın bu durumu fark etmesini engellemek amacıyla randevuları bilerek kaçırmış olabileceği savcılık tarafından öne sürüldü.

SAHTE BELGE VE YANLIŞ ANLAMALAR

Wilband’ın, Lexi’nin biyolojik babası olduğuna Jack Wheeler’ı inandırmak amacıyla hamilelik sürecinde sahte bir DNA testi düzenlediği de mahkemede ortaya çıktı. Wheeler’a, babası olduğu iddia edilen sahte bir DNA testi sonuçları sunuldu. Ancak belge üzerinde “Baba” kelimesinin İngilizcesi “Father” yerine yanlışlıkla “Farther” olarak yazılması, durumu açığa çıkardı. Mahkemede bu sahte belgenin düzenlendiği, Wilband’ın Wheeler’ın gerçekleri bilmemesi için bu hileye başvurduğu kanıtlarla ispatlandı.