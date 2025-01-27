Bebeğini Öldürmekle Suçlanan Kadının Davası Bitti

E.Ç.’NİN BULUNMASINA YÖNELİK ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDI

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, anne M.S.’nin “öldürüp çöpe attım” sözleri sonrası kaybolan oğlu E.Ç.’nin bulunmasına yönelik yapılan arama faaliyetleri tamamlandı.

AFAD VE JANDARMA EKİPLERİ ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRDİ

Elde edilen bilgilere göre, AFAD, Jandarma ve Emniyet ekipleri yaklaşık 10 gün boyunca sürdürülen çalışmalar neticesinde bazı bulgular elde etti. Kayıp çocuk E.Ç.’ye ait olduğu düşünülen kemik parçaları, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek sonuçla, bu numunelerin E.Ç.’ye ait olup olmadığı kesinleşecek.