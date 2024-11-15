Bebeğini Tinerle Katleden Anne Tutuklandı

İSTANBUL’DA BİR AİLE TRAJEDİSİ

İstanbul’un Esenler ilçesinde korkunç bir olay gerçekleşti. Kırıkkale’de yaşayan 23 yaşındaki Dilek Ç. ile sevgilisi Y.E.’nin evlilik dışı bir çocukları dünyaya geldi. Sonrasında Dilek Ç., İstanbul’a akrabalarının yanına geldi ve burada bebeğini acımasızca katletti.

BEBEĞİN KATLEDİLMESİ

26 Eylül’de bir parkta oturan anne, Emre adını verdiği bebeğine biberonla tiner içirdi. Sonrasında bebekle birlikte akrabalarının evine döndü. Bebek, evde rahatsızlanınca hemen Fatih’teki bir hastaneye götürüldü. Yaklaşık iki ay süren yaşam mücadelesinin ardından bebek hayatını kaybetti.

DİLEK Ç.’NİN AÇIKLAMALARI

Polis ekipleri, bebeğin kimyasal zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırılması üzerine Dilek Ç. ve Y.E.’yi gözaltına aldı. Dilek Ç., sorgusunda “Çocuğum evlilik dışı dünyaya geldi. Kendisine ve bana kimse sahip çıkmadı. Bunalıma girdim. Bu nedenle Esenler’de çocuğun biberonuna tiner katarak içirdim.” şeklinde ifade verdi.

YARGI SÜRECİ

Adliyeye sevk edilen Dilek Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.