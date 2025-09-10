Bebek Akademisi İlk Dersi Yapıldı

SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ’NDEN YENİ PROGRAM

Bilecik’te başlatılan ‘Bebek Akademisi’ programı, toplum sağlığını güçlendirmek amacıyla ilk dersini gerçekleştirdi. Bu program, bebeklik ve erken çocukluk döneminde aileleri bilinçlendirmeyi hedefliyor. Sağlıklı Hayat Merkezi’nde düzenlenen ilk eğitimde, ebeveyn adayları, ebeveynler, anneanneler, babaanne ve dedeler bir araya geldi.

DETAYLI EĞİTİM İÇERİĞİ

Katılımcılara; gebelikte aile bireylerinin rolleri, anneye destek yolları, ebeveynlerin evdeki sorumlulukları, doğuma hazırlık, emzirme, bebek bakımı, beslenme, bağışıklama ve sık karşılaşılan sorunlar gibi konularda kapsamlı bilgiler sunuldu. Bebek Akademisi kapsamında verilecek eğitimlerin, Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde sürdürüleceği ve ailelerin sağlık okuryazarlığını artırarak sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.