Bebek Akademisi İlk Dersi Yapıldı

SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ’NDEN YENİ PROGRAM

Bilecik’te başlatılan ‘Bebek Akademisi’ programı, toplum sağlığını güçlendirmek amacıyla ilk dersini gerçekleştirdi. Bu program, bebeklik ve erken çocukluk döneminde aileleri bilinçlendirmeyi hedefliyor. Sağlıklı Hayat Merkezi’nde düzenlenen ilk eğitimde, ebeveyn adayları, ebeveynler, anneanneler, babaanne ve dedeler bir araya geldi.

DETAYLI EĞİTİM İÇERİĞİ

Katılımcılara; gebelikte aile bireylerinin rolleri, anneye destek yolları, ebeveynlerin evdeki sorumlulukları, doğuma hazırlık, emzirme, bebek bakımı, beslenme, bağışıklama ve sık karşılaşılan sorunlar gibi konularda kapsamlı bilgiler sunuldu. Bebek Akademisi kapsamında verilecek eğitimlerin, Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde sürdürüleceği ve ailelerin sağlık okuryazarlığını artırarak sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Bursa’da Azerbaycan Günleri Kutlanacak

Bursa'da 'Azerbaycan Günleri', 25-28 Ekim tarihleri arasında Karabağ Zaferi'nin 5. yılı ve şair Bahtiyar Vahabzade'nin 100. yılı etkinlikleriyle kutlanacak. Sergi ve konserler düzenlenecek.
İsparta’da Denetim, 259 Şahıs Sorgulandı

Isparta'da yapılan denetimlerde, park ve bahçelerde 259 kişi ile 45 araç sorgulandı. Emniyet, güvenlik önlemlerini artırmayı sürdürüyor.

