Bebek Balkondan Düştü, Yaralandı

OĞLUNUN DÜŞME OLAYI DİKKATİ ÇEKTİ

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir yaşındaki yabancı uyruklu bir bebek, 5 metre yükseklikte bulunan balkondan düşerek yaralandı. Sağlık ekipleri, bebeği hastaneye götürerek tedavi altına aldı. Olay, 18.30 civarında Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi Zeytin Sokak’taki bir müstakil evde gerçekleşti. Ailesiyle birlikte bulunduğu evin balkonunda oyun oynayan bir buçuk yaşındaki F.E.C., bilinmeyen bir nedenle 5 metre yükseklikten düşerek yaralanıyor.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Bebeğin düştüğünü fark eden çevredekilerin yaptığı ihbarın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirdi. F.E.C. üzerinde ilk müdahale, olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne taşındı. Bebeğin durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi.

POLİS GEREKEN İNCELEMELERİ YAPIYOR

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, bebeğin düştüğü noktada çalışma gerçekleştirdi. Polis, kazayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olayın nedenine dair net bir bilgi henüz ortaya çıkmadı.

