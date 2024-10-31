Bebek, Baza Arasında Sıkışarak Hayatını Kaybetti

Olayın Meydana Geldiği Konum

Olay, Sanayi Mahallesi’nde, 1260 Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Kübra K. isimli kadın, 7 aylık bebeği Y.K.’nin yatak ile bazanın arasında asılı kalmış bir şekilde sıkıştığını ve cildinin morardığını fark etti.

Acil Müdahale ve Hastane Süreci

Anne Kübra K., bebeğini sıkıştığı yerden çıkarttıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğe ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahale sonrası bebek, Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak 7 aylık bebek, burada gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.