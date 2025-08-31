Bebek Cesedi Çöpte Bulundu

Gündem

Olayın Gelişimi

Ortaköy Çevirmeci Caddesi’nde sabah saatlerinde temizlik işlerini yürüten Beşiktaş Belediyesi personeli, bir çöp konteynerinin yanında terk edilmiş bir bebek cesedi bulundu. Temizlik ekibinin olayı hemen yetkililere bildirmesiyle birlikte bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Cesetteki İzler

Bebeğin vücudunda yanıklar ve kesikler tespit edildiği görüldü. Yenidoğan olduğu belirlenen bebeğin, göbek kordonunun kesildiği de saptandı. Ancak, cinsiyetinin belirlenemediği aktarıldı.

Polis Soruşturması

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor. Yetkililer, bu üzücü durumun aydınlatılması için tüm detayları inceliyor.

