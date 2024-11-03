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“Bebek Cesedi Sivas’ta Bulundu”

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HAREKETSİZ BEBEK BULUNDU

Alınan bilgilere göre, Kılavuz Mahallesi’nde yer alan Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde hareketsiz bir bebek görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası, bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

BEBEĞİN DURUMUNDA ŞOK EDİCİ DETAYLAR

Bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları kontrolde bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca, yapılan incelemede bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi. Bu durum, olay yerine gelen ekiplerde büyük bir şok etkisi yarattı.

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