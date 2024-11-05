Bebek Defnedildi, Mezar Tahtasında Mesaj Var

KILAVUZ MAHALLESİNDE HAYATINI KAYBEDEN BEBEK
Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde dün hareketsiz bir şekilde bulunan bebeğin, yapılan kontrollerle hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen otopsinin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı’na götürüldü.
BEBEK KİMSESİZ OLARAK DEFNEDİLDİ
Çocuk mezarlığı bölümüne yerleştirilen bebeğin kabrinin başına konulan tahtada, “Melek bebek kimsesiz” ifadesi yer aldı. Kimliği belirlenemeyen erkek bebeğin cesedinden alınan parçaların, incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.