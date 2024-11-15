“Bebek Haşere İlaçlamasından Zehirlendi”

İZMİR’DE HAŞERE İLAÇLAMASI SONRASI TRAGİK OLAY

İzmir’in Konak ilçesinde, 12 Kasım’da gerçekleştirilen haşere ilaçlamasının ardından 1 yaşındaki bir bebek, zehirlenme sonucu hayatını kaybetti. İlaçlamadan iki gün sonra, 14 Kasım’da saat 11.30 civarında, bazı bina sakinlerinden 112 acil servisine ihbarlar yapıldı. İzmir Valiliği, olayla ilgili olarak 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

OLAYA İLİŞKİN DETAYLAR

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Apartman sakinlerinden 1 yaşındaki erkek bebek T.A.K’nın zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. İlaçlamadan etkilenen apartman sakini G.U’nun tedavisine Alsancak Devlet Hastanesi’nde devam edilmektedir. Vefat eden bebeğin babası R.K. ve annesi R.K. tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Olayın yaşandığı apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personelinin gözaltına alınmıştır,” ifadeleri yer aldı.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ VE İNCELEME BAŞLATILDI

Açıklamaya göre, ilaçlanan bina ile bitişik apartman tahliye edildi ve burada yaşayanlara geçici barınma imkanı sağlandı. AFAD tarafından Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, ilaçlamanın yapıldığı bölgede havalandırma çalışmaları gerçekleştirdi. Bu olayla ilgili adli tahkikat devam etmekte.