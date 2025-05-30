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Bebek Hastanede Hayatını Kaybetti

GENEL DURUM

Nevşehir’de gerçekleşen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan iki yaşındaki bebek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazanın meydana geldiği Nevşehir-Kayseri kara yolunda, 3 aracın karıştığı olayda Atlas Kesal isimli bebek, Nevşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE TÖRENİ

Cenaze, Avanos ilçesindeki taziye evinde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Törene katılan Kaymakam Osman Bilici, hayatını kaybeden Kesal’ın yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

KAZANIN SEBEBİ

Dün meydana gelen kazada, seyir halindeki 34 DPA 759 plakalı otomobil, Bozcaköyü mevkisinde karşı yola geçti. Bu sırada, otomobil turist taşıyan 50 ADL 515 plakalı minibüs ve 50 NV 525 plakalı tırla çarpıştı. Olay sonucunda, otomobildeki anne, baba ve bebek ile minibüsteki 2’si turist 4 kişi yaralandı.

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