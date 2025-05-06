Bebek Müjdesi İçin Heyecanlılar

ÇİFTİN BEBEK MUTLULUĞU

27 Haziran 2024 tarihinde Çeşme’de mütevazi bir törenle evlenen Sarıtaş ve Mayruk çifti, yakın zamanda ebeveyn olmanın heyecanını yaşıyor. Katıldıkları bir organizasyonda basın mensuplarına açıklamada bulunan Tolga Sarıtaş, “İkimiz de ilk öğrendiğimizde büyük bir şaşkınlık yaşadık. Duygularımız çok yoğun. Şu an beşinci aydayız ve sabırsızlanıyoruz. En büyük temennimiz, bebeğimizi sağlıkla kucağımıza almak” şeklinde konuştu.

HEYECANLI BEKLEYİŞ

Sarıtaş’ın ardından söz alan Zeynep Mayruk, heyecanını saklayamadı. Mayruk, “Evet, bir erkek bebek bekliyoruz. Tolga da ben de çok mutluyuz, hayatımızın en özel dönemindeyiz” dedi. Ünlü çift, ilk kez ebeveyn olmanın keyfini yaşarken bebek odası ve doğum hazırlıkları yapmaya da başladıkları biliniyor.

BABALIK HAZIRLIĞI

Tolga Sarıtaş, oyunculuk kariyerinin en yoğun dönemlerinden birini geçirirken, babalığa hazırlık sürecinde eşine destek olmaya dikkat ediyor. Bu süreç, çift için hem heyecan verici hem de yoğun bir deneyim haline geldi.