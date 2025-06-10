Bebek, Nefes Borusuna Şeker Ambalajı Kaçtı

BAYRAM GÜNÜNDEKİ ŞEKER AMBALAJI OLAYI

Batman’da, 10 aylık erkek bebek S.E.’nin nefes borusuna kaçan şeker ambalajı, başarılı bir operasyonla çıkarıldı. Olay, 7 Haziran tarihinde yaşandı. Kurban Bayramı’nın ikinci günü, S.E. adlı bebek evde bulduğu şeker ambalajını ağzına attı ve bu durum nefes borusuna kaçmasına yol açtı. Bebek nefes almakta güçlük çekmeye başlayınca, yakınları Heimlich manevrasını denedi. Ancak ambalaj ortaya çıkmayınca, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu ve sağlık ekipleri adrese yönlendirildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan bebek, Çocuk Cerrahisi servisinde acil bir operasyon geçirdi ve şeker ambalajı başarıyla çıkarıldı. Operasyonu gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doktor Selim Özkaya, aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özkaya, “Hastamız bayram günü evde yerde bulduğu şeker ambalajını ağzına attıktan sonra ciddi solunum sıkıntısı yaşamış. Biz hastamızı acil servisimizde değerlendirdiğimizde, bu yabancı cismin akciğerlerine kaçtığını tespit ettik. Ameliyathanede genel anestezi altında bronkoskopi işlemi yaptık. Anestezi uzmanı doktor İdris Bey’in yardımıyla yabancı cismi soluk borusundan çıkardık. Sonrasında hastamız rahat bir şekilde uyandı ve şu an genel durumu iyi. Taburculuğunu planlamaktayız.” şeklinde konuştu.

ACİL MÜDAHALE DEĞERLİDİR

Doktor Selim Özkaya, çocukların ana hava yollarının çok dar olduğunu belirterek, bu tür yabancı cisimlerin ana hava yolunu tıkayarak ciddi solunum sorunlarına yol açabileceğini söyledi. Hızlı müdahalenin önemine dikkat çeken Özkaya, “Hastamız bize geldiğinde ciddi solunum sıkıntısı vardı. Ana hava yolları tıkandığı için bu tür vakalarda solunumun durması, ölüm riski gibi durumlar mevcut. Ancak hava yollarını temizleyerek hastamızın sağlığına kavuşmasını sağladık. Bu yaş grubu çocuklar yerde buldukları küçük cisimleri ağızlarına atmaya eğilimli. Aileleri, bebeklerini yalnız bırakmamaları konusunda uyarmak istiyoruz.” ifadesini kullandı.