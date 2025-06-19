Bebek, Polis Operasyonu İle Kurtarıldı

TEKİRDAĞ’DA REHİNLİK OLAYI

Tekirdağ Çorlu’da, babası tarafından rehin alınan 4 aylık bebek, polisin gerçekleştirdiği operasyon sonrasında kurtarıldı. Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi Sarp Sokak’ta gergin anlar yaşandı. Tartıştığı eşini zorla dışarı çıkardığı iddia edilen T.T. isimli şahıs, 4 aylık bebeğini evde rehin tutma cüretini gösterdi.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yardım çığlıkları üzerine olay yerine Devriye Ekipler ile Aile İçi Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi. Polis ekiplerinin bilgisi doğrultusunda, itfaiye ve ambulans ekibi de bölgeye sevk edildi. Gözü dönen baba, “yaklaşmayın” diyerek tehditler savurmuş ve elindeki bal kabağını balkon camından aşağıya fırlatmıştı.

BEBEK KURTARILDI

Şahsın, polis ekiplerinin uyarılarına aldırmadan bebeği rehin tutmaya devam etmesi sonucunda, ikamete operasyon için hazırlık yapıldı. Yaklaşık bir saat sonra itfaiye ekiplerinin yardımıyla balkona merdiven uzatıldı. Diğer yandan, ikamet kapısı zorla açılarak içeri girildi. Polis ekiplerinin yürüttüğü başarılı operasyon neticesinde bebek annesine teslim edildi, saldırgan baba ise gözaltına alınıp karakola götürüldü.