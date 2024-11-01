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Bebek Sevinci Aileyi Sardı!

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EMİNEM’İN AİLESİ BEBEK SEVİNCİNE KAVUŞTU

52 yaşındaki ünlü rapçi Eminem, bir erkek torununun olacağını öğrenmesiyle birlikte ailesinde büyük bir mutluluk havası hakim oldu. Bebeğin gelişini sabırsızlıkla bekleyenlerin başında ise Eminem’in kızı Haile Jade Scott ile eşi Evan McClintock yer alıyor.

HAILE JADE VE EVAN’IN YENİ HEYECANI

Geçtiğimiz mayıs ayında evlenen Haile Jade ve Evan, yeni bebekleri için hazırlıklara başladı. Çift, aralarına katılacak olan oğulları için heyecanla oda düzenliyor. Bu dönemde her anı değerlendirirken, aile olarak yeni üyelerini karşılamaya hazırlanıyorlar.

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