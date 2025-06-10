Bebek’te Kaçak İçki Ölüm Getirdi: 2 Gözaltı

KAÇAK İÇKİ KONUSUNDA KANITLAR ORTAYA ÇIKTI

Olay, Beşiktaş Bebek’te meydana geldi ve alkol tüketen Kerem Bostancıoğlu, mide bulantısı ile baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Bostancıoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hastanede yapılan testlerde kanında 1.24 promil alkol bulundu. Yürütülen soruşturma neticesinde Bostancıoğlu’nun yan binada oturan Moldovalı Ivan T.’den kaçak içki satın aldığı belirlendi.

ALKOL ALIMINA İLİŞKİN DETAYLAR ARAŞTIRILDI

Bostancıoğlu’nun kaçak içkileri, Fatih’te yaşayan halası Moldovalı Tatiana Ç.’den temin ettiği verilerine ulaşıldı. Evinin içerisinde yapılan aramalarda, Moldova’dan kaçak yollarla getirilen 7 litre içki bulundu. Bostancıoğlu’nun eşi, kocasının sürekli alkol aldığını ve ne içtiğini bilmediğini belirtti. Ayrıca evlerinde herhangi bir bandrolsüz alkol bulunmadığını ifade etti.

TEKEL BAYİİ GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Bostancıoğlu’nun, bir tekel bayiine gittiği ve orada alkol şişesi satın aldığı belirlendi. Güvenlik kameralarında, Bostancıoğlu’nun elinde alkol şişesi olduğu ve kasada bulunan kişiyle bir süre sohbet ettiği görüldü. Alkol şişesini alarak dışarı çıktığı anların görüntüleri incelendiğinde, Bostancıoğlu’nun Moldova’dan gelen içki hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

POLİS GEREKEN ADIMLARI ATTIKTAN SONRA İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmalar sonucunda Ivan T.’nin kaçak içki temin eden kişi olduğu belirlendi. Ivan, ifadeleri esnasında içkileri halası Tatiana Ç.’den aldığını kabul etti. Tatiana Ç.’nin evine düzenlenen baskında 7 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. Her iki şüpheli, adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.