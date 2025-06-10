Bebek’te Kaçak İçkiyla Ölüm: 2 Gözaltı

Olayın Gelişimi

Bebek’te ikamet eden 58 yaşındaki Kerem Bostancıoğlu, evinde alkol alırken mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Bostancıoğlu’nun hastanede yapılan kontrolünde kanında 1.24 promil alkol tespit edildi. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bostancıoğlu’nun bir ayakkabı sonrası yan binada yaşayan Moldovalı Ivan T.’den (33) kaçak içki satın aldığını ve kaçak alkolü Fatih’te ikamet eden halası Tatiana Ç.’den (59) temin ettiğini belirledi. Evinin içinde yapılan aramada Moldova’dan kaçak yollarla getirilen 7 litre kaçak içki bulundu.

Kaçak İçki Tedariki ve Tespit Süreci

Olay, 16 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde gerçekleşti. Bostancıoğlu, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle sağlık ekiplerince Ulus’taki bir hastaneye götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Bostancıoğlu’nun eşi Refah Kolot B. (56), herhangi bir açık veya bandrolsüz alkol bulunmadığını ifade ederek, eşinin kaçak ya da sahte alkol tüketmediğini bildirdi. İlk test sonuçlarında Bostancıoğlu’nun kanında metil alkol oranının 1.24 promil çıkması üzerine, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri detaylı bir inceleme başlattı.

Güvenlik Kamerası İncelemesi

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Bostancıoğlu’nun en son bir tekel bayiine gittiği belirlendi. Görevli güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde, Bostancıoğlu’nun alkol şişesini elinde tutarak iş yerinde bir süre kaldığı gözlemlendi. Görüntülerde, Bostancıoğlu’nun ekmek alıp geri döndüğü ve ardından dışarı çıktığı görüldü. Polisin görüşme yaptığı kasada görevli, Bostancıoğlu’nun kendisine Moldova’dan içki alıp geldiğini söylediğini aktardı.

Yakalama ve Adli Süreç

Beşiktaş Asayiş ekipleri, kaçak içkiyi Ivan T. aracılığıyla temin edildiğini tespit etti. Ivan T., sorgusunda kaçak içkileri halası Tatiana Ç.’den aldığını itiraf etti. Halasının evine yapılan baskında 7 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. Ivan T. ve halası, elde edilen içkilerle birlikte emniyete teslim edildi. İfadeleri alındıktan sonra, savcılık tarafından ‘Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’ suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen hala ve yeğeni, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.