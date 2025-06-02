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“Bebek Yüzme” Resmen Tanımlandı

BEKLENEN DUYURU YAPILDI

“Bebek yüzme” branşı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yüzme Federasyonu Ana Statüsü ile birlikte resmi olarak federasyonun spor dalları arasına alındığı duyuruldu. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, bu değişikliğin önemli bir adım olduğu belirtildi.

YENİ BRANŞ RESMİ SPOR DALLARI ARASINDA

Yeni statü ile birlikte, geleneksel yüzme, artistik yüzme, atlama ve açık su yüzme gibi branşların yanı sıra “bebek yüzme” de artık Türkiye Yüzme Federasyonu bünyesindeki resmi spor dalları arasında yer alıyor. Statüde bulunan ilgili madde uyarınca tüm yetki ve düzenlemeleri Türkiye Yüzme Federasyonu üstleniyor.

GELECEK FAALİYETLERİN DENETİMİ

Bu gelişmeyle beraber “bebek yüzme” branşına yönelik tüm izin, denetim ve düzenleme yetkileri Türkiye Yüzme Federasyonu’na aktarılıyor. Bu kapsamda, ülke genelinde “bebek yüzme” aktiviteleri artık federasyonun kontrolü altında gerçekleştirilecek. Bu durum, bebek yüzme faaliyetlerinin daha düzenli ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak.

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