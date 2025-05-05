Bebekleri Sallamak Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir

ÇOCUKLARDA YANLIŞ DAVRANIŞLARIN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ferunda Demir, bebeklere gösterilen sevgi dolu davranışların bazıları için önemli uyarılarda bulundu. Bebekleri severken dikkat edilmesi gereken konular arasında özellikle sallama, zıplatma ve havaya atıp tutmanın beyin kanaması, göz içi kanama ve ani solunum durması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

SALMA HAREKETİNE DİKKAT

Uzm. Dr. Demir, 1 yaş altı bebekler için yanlış davranışların sağlık açısından büyük riskler taşıdığını vurguladı. “Seviyoruz derken geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olabiliriz” ifadelerini kullanarak, bebekleri sallamanın veya havaya atıp tutmanın tehlikelerine dikkat çekti. Bu tür hareketlerin, bebeklerin başlarının vücutlarına oranla büyük olmasından dolayı ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti. “Kafanın öne, arkaya ya da yana doğru sarsılması; beyin damarlarında yırtılmalara, göz içi kanamalara, hatta beyin kanamalarına yol açabiliyor” dedi.

ANI SOLUNUM DURMALARI GÖZLEMLENEBİLİR

Uzm. Dr. Demir, bu tür sarsıntıların yalnızca beyinde değil, aynı zamanda solunum sistemini kontrol eden sinirlerde de yırtılmalara neden olabileceğini belirtti. “Bu tür travmalar ani solunum durmalarına bile neden olabilir. Sadece eğlenmek ya da sakinleştirmek amacıyla yapılan bu hareketler, bebeklerde hayati tehlike yaratabilir” diye konuştu. Düşme veya havaya atılma gibi durumların ciddi kafa ve vücut travmalarına yol açabileceğini ifade eden Dr. Demir, bu tür kazaların kalıcı zihinsel ve bedensel hasarlar oluşturabileceğini ekledi.

Uzm. Dr. Demir, bebekleri sevmenin en sağlıklı yolunun nazik ve sakin bir temas olduğunu kaydetti. “Bebekle göz teması kurmak, onunla konuşmak, şarkı söylemek, dokunmak gibi yöntemler hem güven verir hem de sağlıklı bağlanmayı destekler. Ancak bunun için bebeğin altının temiz, karnının tok ve genel olarak rahat olması da önemlidir” şeklinde konuştu. Sarsma veya travma sonrasında dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında sabit bir noktaya bakma, davranışlarda anormallik, şiddetli kusma ve gözlerde kayma gibi durumlar olduğunu belirten Uzm. Dr. Demir, bu belirtilerle karşılaşılması halinde mutlaka bir doktora başvurulması gerektiğinin altını çizdi. “Erken müdahale, kalıcı hasarları önleyebilir” dedi.