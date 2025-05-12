Bebka Tarafından Yapay Zeka Eğitimi Veriliyor

EĞİTİMİN AMAÇLARI VE KAPSAMI

Bilecik Valiliği, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) teknik destekleri çerçevesinde kamu kuruluşlarına yönelik yapay zeka eğitimi düzenliyor. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, öğretmenevinde gerçekleştirilen eğitim programının “Kamu sektöründe dijital dönüşüm: Yeni model yapay zeka ve veri teknolojileri ile verimlilik ve rekabet gücü artışı” projesi çerçevesinde il genelinde çalışan kamu personelinin dijital yeterliliklerini artırmayı hedeflediği belirtildi.

EĞİTİM DETAYLARI

İSİAS Eğitim ve Danışmanlık tarafından yürütülen eğitim programı, iki ayrı grupta toplam 40 kamu personeline yönelik 36 saat sürecek şekilde planlandı. Eğitimde ‘Yapay zekaya giriş, veri madenciliği ve analizi, algoritmalar, makine öğrenmesi, otonom sistemler, yapay zeka politikaları ve uygulamaları’ gibi konular teorik ve uygulamalı olarak aktarılıyor. Açıklamada, bu eğitimin kamu kurumlarında dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlarken, aynı zamanda hizmet kalitesini artıracağı değerlendiriliyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME KATKI

Söz konusu eğitim, tüm kamu kurumlarına yönelik gerçekleştirilen ilk yapay zeka eğitimi olma özelliği taşıyor. Bu eğitim, ildeki dijital dönüşüm sürecine önemli bir ivme kazandırmayı vadediyor. Eğitimler, kamu personelinin dijital becerilerini geliştirmeyi ve böylece kamu hizmetlerinin daha verimli hale gelmesini sağlamayı amaçlıyor.