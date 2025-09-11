BEBKA Ve Bursa İl Müdürlüğü Eğitim Düzenledi

KAYNAK VERİMLİLİĞİ VE TEMİZ ÜRETİM EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü iş birliğiyle “Kaynak Verimliliği ve Temiz Üretim Eğitimi” 10 Eylül 2025 Çarşamba günü BEBKA Bursa Hizmet Binası’nda düzenlendi. Programa yoğun ilgi gösterildi, katılımcılar arasında kamu kurumları temsilcileri, organize sanayi bölgesi yetkilileri, üniversite mensupları ve sanayi firmalarının sürdürülebilirlik ile temiz üretim birimlerinden temsilciler yer aldı. Katılımcıların büyük kısmı bölgedeki firmaların temsilcilerinden oluştu.

BEBKA GENEL SEKRETER VEKİLİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Açılışta bir konuşma yapan BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminin önemine vurgu yaptı. Bayram, “Bursa, sanayi üretiminde ülkemizin lokomotif şehirlerinden biridir. Ancak aynı zamanda, iklim değişikliğinin ve kuraklığın etkilerini en yakından hisseden illerden biri olabiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 2025 yılı ilk 6 aylık meteorolojik kuraklık haritasına göre, Bursa ve çevresi şiddetli kuraklık çektiği görülmektedir. Türkiye’nin güncel kuraklık haritaları bize gösteriyor ki; su kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı, sanayi yatırımlarımızın devamlılığı için hayati önemdedir. İşte bu nedenle, bugün başlattığımız eğitimler yalnızca üretim süreçlerimizi geliştirmeyi değil, geleceğe dair bakış açımızı da kökten dönüştürmeyi hedeflemektedir.” şeklinde konuştu.

YEŞİL DÖNÜŞÜM ORTAMINDA EKONOMİK ZORUNLULUK

Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Bakoğlu ise yeşil dönüşümün ertelenemez bir gündem olduğunu belirtti. Bakoğlu, “İşletmelerimizin sürdürülebilir üretim modellerine yönelmesi, sadece çevresel sorumluluk değil aynı zamanda ekonomik bir zorunluluktur. Bu programı SANTEK (Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu) bileşeni olarak tasarladık ve bir pilot uygulama olarak hayata geçiriyoruz. Bu tür eğitimlerle firmalarımızın hem maliyetlerini azaltacak hem de küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma gelecek bilgi ve becerilerle donatılmasını hedefliyoruz. Katılım gösteren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE GELECEK AŞAMALAR

Eğitim programında Avrupa Yeşil Mutabakatı, kaynak verimliliği araçları, ürün ve kurumsal karbon ayak izi hesaplamaları gibi birçok konu ele alındı. Günün sonunda katılımcılara yeşil dönüşüm destek mekanizmalarına dair detaylı bilgiler verildi. Katılımcılar, bu eğitim sayesinde hem temiz üretim etütleri konusunda pratik bilgiler edindi hem de sanayide sürdürülebilir dönüşüm için kullanılabilecek güncel araçlarla tanışma fırsatını buldu. Eğitimlerin ikinci kısmı ise Ekim ayında gerçekleştirilecek olup, sınırlı sayıda katılımcıyla firma özelinde doğrudan kaynak verimliliği uygulamaları yapılacak.