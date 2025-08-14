BEBKA, Yeni Yatırım Teşvik Programı Düzenledi

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ TANITILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), “Yeni Yatırım Teşvik Sistemi” ve “Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı” tanıtım toplantısını Bursa’da düzenledi. Toplantıya, ilgili kurumlar, kuruluşlar ve firmalardan yoğun katılım sağlandı. BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, toplantının açılışında Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde yerel sektörleri desteklemenin, katma değerli yatırım fırsatlarını teşvik etmenin ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmanın önemini vurguladı.

BURSA’NIN YATIRIM ALANLARI BELİRLENDİ

Bayram, Bursa’nın sanayi ekosistemine yönelik belirlenen yatırım alanlarını şu şekilde sıraladı: “Biyopolimer üretimi, sismik izolatör üretimi, metal işlemeye mahsus 5 eksen işleme merkezi üretimi ve on-shore rüzgar enerji santralleri için rüzgar türbini üretimi.” Bu bağlamda, Bayram, “Sanayi, teknoloji ve üretimin merkezi Bursa’da yeni yatırımlar için fırsat zamanı! Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile kente özgü potansiyeli harekete geçiriyor, katma değerli, sürdürülebilir ve yenilikçi üretim yapmak isteyen tüm yatırımcıları Bursa’nın güçlü sanayi ekosistemine davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

İNTERAKTİF OTURUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Program kapsamında, Yeni Yatırım Teşvik Sistemi hakkında güncel bilgiler ve Kaynak Verimliliği Teknik Destek Programı ile ilgili detaylar, BEBKA uzmanları tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Sunumların ardından, katılımcıların sorularının yanıtlandığı interaktif bir oturum gerçekleştirildi. BEBKA, bölgenin rekabet gücünü artırmaya yönelik yatırımların hayata geçirilmesi için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini sürdüreceğini ifade etti.