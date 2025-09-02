Beçin Kalesi’nde Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

BEÇİN KALESİ’NDE KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Muğla’nın Milas ilçesindeki Beçin Kalesi’nde, 14’üncü yüzyılda Menteşeoğulları Beyliği’ne başkentlik yapan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan alanda kazı çalışmaları başladı. Bu çalışmalar, günümüze ulaşan Karapaşa Medresesi’nde temizlik ve kazı işlemlerini kapsıyor. Çalışmaların ardından, medresenin restorasyon projesi hazırlanacak. Milas Ovası’na hakim konumu ile stratejik öneme sahip Beçin Kalesi’ndeki kazılar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Pektaş tarafından yürütülüyor. Bu bağlamda, surların dış kısmında yer alan ve 14 ile 15’inci yüzyıla tarihlenen Karapaşa Medresesi’nde yapılan çalışmalarla yapının temizlik ve kazı işlemleri gerçekleştiriliyor.

KARAPAŞA MEDRESESİ İÇİN RESTORASYON PLANLARI

Prof. Dr. Kadir Pektaş, çalışmalar hakkında “Beçin şehir merkezinin surlarının dışında biraz da uzak noktada bulunan Karapaşa Medresesi’nde bir temizlik çalışması yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde burada küçük çaplı bir kontrol kazı çalışması yapacağız. Bu kazıyı restorasyon projesine altlık olmak için yapacağız” açıklamasında bulundu. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, kısmen ayakta kalan yapının restorasyon projesi hazırlanarak işlev verilmesi planlanıyor. “İlk yapıldığı dönemde amacına uygun işlev verme ihtimalimiz de bulunmakta” diyen Pektaş, Karapaşa Medresesi’nin 14 ve 15’inci yüzyılda inşa edildiğini tahmin ettiklerini belirtti.

MEDRESELERİN TARİHSEL ÖNEMİ

Prof. Dr. Pektaş, “Avlulu henüz revakı olmayan Selçuklu geleneğinde baş eyvanı dershane olarak düşünülen 2 yanında kışlık dershanelerin bulunduğu Selçuklular geleneğinde beylikler döneminin güzel bir medrese yapısı bulunuyor. Kazılar tamamlandığında tamamı ortaya çıkartılmış olacak. Daha sonra bir restorasyon projesi hazırlanacak” diye de ekledi. Beçin’de toplam 3 medrese bulunduğunu belirten Pektaş, “Ahmet Gazi Medresesi bunların en görkemlisi ve ayakta olan bir yapı, üzerindeki kitabesine göre 1375 yılında inşa edilmiş. Diğer medrese Yelli Medresesi, Yelli Cami’nin doğu tarafında bulunuyor. Medreseler o dönemde dini eğitimlerin yanı sıra pozitif bilimlerin verildiği, bazen devlete bürokratik kadro yetiştirme amaçlı yapılar olarak bilinmektedir” şeklinde konuştu.