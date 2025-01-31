Beckham Çifti, Yıllara Meydan Okuyan Aşkıyla Anıldı

EVLİLİKLERİ ZAMANIN SINAVINI GEÇTİ

David ve Victoria Beckham çiftinin 25 yıllık evliliği ve dört çocuklarıyla oluşturdukları aile, zamanın testini başarıyla geçti. İhanet iddialarının gölgesinden sıyrılarak yaşamaya devam eden çift, birbirlerine olan bağlarını koruyor.

YOLLARI BİR KEZ DAHA KESİŞMİŞTİ

Genç yaşlardayken yolları kesişen David Beckham bir futbol yeteneği, Victoria Beckham ise müzik dünyasının sevilen gruplarından birinin parlayan yıldızıydı. Hem İngiliz kraliyet ailesinin hem de Beckham çiftinin ünlü olmaları, onları dünya genelinde tanınan isimler haline getirdi. İkisi de İngiliz olan çift ve dört çocukları, ün açısından kraliyet ailesiyle kıyaslanabilecek bir konumda bulunuyor.