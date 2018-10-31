Beckham’ın oğlu, Aleyna’nın peşinde

Küçük yaşında içkili mekanlarda şarkı söylemesi ile gündeme gelen ve magazinden düşmeyen Aleyna Tilki yine sosyal medyayı salladı.

Futbol dünyasının önemli isimlerinden David Beckham’ın oğlu Brooklyn Beckham, sosyal medya hesabından Aleyna Tilki’yi takip etmeye başladı.

Aleyna Tilki de çok geç kalmadan 11,4 milyon takipçisi olan Brooklyn Beckham’ı takip edilenler listesine ekledi.

Aleyna Tilki bir takipçisinin bu durumu twitterdan paylaşmasına gülerek “Siz kafayı yemişsinizya” yorumunu yaptı.

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