BEDAŞ Elektrik Kesintisi Arnavutköy’de Planlandı

ARNAVUTKÖY’DE 6 NİSAN’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ), 6 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yatırım, dönüşüm ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesintiler, farklı mahallelerde belirli saat aralıklarında gerçekleşecek.

ÖMERLİ VE HARAÇÇI MAHALLELERİNDE KESİNTİ

Arnavutköy’ün Ömerli ve Haraççı mahallelerinde 09:30-15:00 saatleri arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Etkilenen bölgeler arasında Adnan Kahveci, Hadımköy-İstanbul sokakları ve Haraççı-Hadımköy Yolu gibi ana arterler yer alıyor.

YAVUZ SELİM VE İMRAHOR MAHALLELERİNDE BAKIM ÇALIŞMASI

Yavuz Selim ve İmrahor mahallelerinde ise 10:00-16:00 saatleri arasında kapsamlı havai hat bakımı yapılacak. Polis Okulu Sokak, Abdullah Gül Sokak ve Ferhatpaşa Sokak gibi birçok cadde ve sokakta elektrikler kesilecek.

KESİNTİLERİN NEDENİ VE DETAYLAR

BEDAŞ yetkilileri, kesintilerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde gerçekleştirileceğini belirterek, “Yatırım ve bakım çalışmaları, şebekenin güvenilirliğini artırmak için yapılıyor” açıklamasını yaptı. Vatandaşların kesinti saatlerini dikkate alarak önlem almaları tavsiye ediliyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Elektrik kesintisiyle ilgili güncel bilgilere BEDAŞ’ın resmi internet sitesi veya müşteri hizmetleri hattı üzerinden ulaşılabiliyor. Kesinti saatlerinde değişiklik olması durumunda BEDAŞ tarafından yeni bir duyuru yapılacak.