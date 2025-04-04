Bedaş Elektrik Kesintisi Listesi Açıklandı

İSTANBUL’DA 5 NİSAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ: BEDAŞ AÇIKLADI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 5 Nisan tarihinde İstanbul’un çeşitli ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Kesintiler, farklı saat aralıklarında ve çeşitli nedenlerle gerçekleşecek. İşte detaylar:

BAŞAKŞEHİR’DE TEİAŞ ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİ

Başakşehir ilçesinde, Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Sokak ve çevresinde 05 Nisan 2025 tarihinde 01:00 – 08:00 saatleri arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ, kesintinin iş sağlığı ve güvenliği gereği yapılacağını belirtti.

BAYRAMPAŞA’DA ABONE BAĞLANTI ÇALIŞMALARI

Bayrampaşa’nın Kartaltepe Mahallesi’nde 58., Hekim, Süleyman Şah, Çalıkuşu, Çukurova, Çimenzar, Ürgüplü ve İrem sokaklarında 11:00 – 12:30 saatleri arasında abone/şube bağlantı çalışması yapılacak. Aynı gün, Muratpaşa Mahallesi’nde 105., 106., 107., Cumhuriyet ve Demirhisar sokaklarında ise 13:30 – 15:00 saatleri arasında benzer bir kesinti uygulanacak.

KESİNTİLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

BEDAŞ, elektrik kesintileri öncesinde vatandaşların tedbirli olmasını ve önemli cihazlarını kapatmalarını tavsiye ediyor. Kesinti saatlerinde trafo veya direk çevresinde çalışma yapılacağı için vatandaşların güvenlik nedeniyle bölgeden uzak durması gerekiyor.