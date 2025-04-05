BEDAŞ Elektrik Kesintisi Listesi Yayınlandı

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ: BEDAŞ AÇIKLAMASI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ), 6 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintiler, yatırım, dönüşüm ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. İşte detaylar…

ARNAVUTKÖY’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Arnavutköy ilçesinde 06 Nisan 2025 tarihinde 09:30 – 15:00 saatleri arasında Ömerli Mahallesi’nde Adnan Kahveci ve Hadımköy-İstanbul sokaklarında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Aynı gün 10:00 – 15:00 saatleri arasında Haraççı Mahallesi’nde Akgül, Alabalık, Albay, Altıntaş, Bayrak, Dolmabahçe ve çevresindeki sokaklarda da kesinti yapılacak.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİ

Arnavutköy’de Yavuz Selim ve İmrahor Mahalleleri’nde 10:00 – 16:00 saatleri arasında kapsamlı havai hat bakım çalışması yapılacak. Abdullah Gül, Akyayla, Alyaprak, Atanur, Battal ve çevresindeki sokaklarda elektrikler kesilecek.

BAŞAKŞEHİR’DE TEİAŞ ÇALIŞMASI

Başakşehir ilçesinde Ziya Gökalp Mahallesi’nde Süleyman Demirel Sokak’ta 01:00 – 08:00 saatleri arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

ELEKTRİK KESİNTİSİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

BEDAŞ, kesinti süresince vatandaşların elektrikli cihazlarını kapalı tutmalarını ve kesinti sonrası prizlerde kontrol yapmalarını öneriyor. Kesinti saatleri ve etkilenen bölgeler, BEDAŞ’ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.