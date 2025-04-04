Bedaş Elektrik Kesintisi Listesi Yayınlandı

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ: 5 NİSAN TARİHLİ GÜNCEL LİSTE

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ), İstanbul’un çeşitli ilçelerinde 5 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşecek elektrik kesintilerine ilişkin detaylı bilgi paylaştı. Kesintilerin farklı nedenlerle ve belirli saat aralıklarında yapılacağı açıklandı.

BAŞAKŞEHİR’DE TEİAŞ ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİ

Başakşehir ilçesinde, Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Sokak bölgesinde 05/04/2025 tarihinde 01:00 – 08:00 saatleri arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri gözetilerek gerçekleştirilecek.

BAYRAMPAŞA’DA ABONE BAĞLANTI ÇALIŞMALARI

Bayrampaşa’nın Kartaltepe Mahallesi’nde 58., Hekim, Süleyman Şah, Çalıkuşu, Çukurova, Çimenzar, Ürgüplü ve İrem sokaklarında 11:00 – 12:30 saatleri arasında abone/şube bağlantı çalışması yapılacak. Aynı ilçenin Muratpaşa Mahallesi’nde ise 105., 106., 107., Cumhuriyet ve Demirhisar sokaklarında 13:30 – 15:00 saatleri arasında yine abone bağlantı işlemleri nedeniyle elektrik kesintisi olacak.

KESİNTİLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

BEDAŞ yetkilileri, kesinti sürelerinin planlanan saatlerde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtirken, vatandaşların enerji kullanımlarını bu saatlere göre ayarlamalarını öneriyor. Kesinti nedeniyle oluşabilecek aksaklıklar için şirketin teknik ekiplerinin hazır bulunduğu ifade edildi.

ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kesinti bilgilerini öğrenmek isteyenler, BEDAŞ’ın resmi internet sitesi üzerinden kesinti listesine ulaşabiliyor. Ayrıca, elektrik kesintisiyle ilgili acil durumlarda BEDAŞ arıza hattı aranarak detaylı bilgi alınabiliyor.