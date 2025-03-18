BEDAŞ İstanbul Elektrik Kesintileri Listesi Açıklandı

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR AÇIKLAMALAR

İstanbul’da elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ tarafından açıklamalar yapıldı. 19 Mart günü şehrin farklı bölgelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri olabiliyor. Bu kesintilerin detayları ile İstanbul’da hangi ilçelerin etkileneceği ve kesintilerin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

BEDAŞ, 19 Mart 2025 tarihinde 03:00 ile 06:00 saatleri arasında İstanbul’un Bayrampaşa ilçesine bağlı bazı mahallelerde elektrik kesintisi olacağını belirtiyor. Bu süre boyunca “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle elektrik verilemeyecek. Etkilenen bölgeler arasında, Bayrampaşa merkez ile Muratpaşa, Terazidere, Vatan, ve Zeytinburnu’na bağlı Maltepe mahalleleri bulunuyor.

ABONE BAĞLANTILARI NEDENİYLE YENİ KESİNTİLER

Kesintilerin devamında, Bayrampaşa ilçesinin Muratpaşa mahallesinde 09:30 ile 11:00 saatleri arasında “Abone/Şube Bağlantısı” sebebiyle elektrikler kesilecek. Bu kesinti sırasında ATA, BEYAZ GÜL, FARABİ, KAMİL, SERİN, ve İNAN sokakları etkilenecek. Ayrıca, 11:00 ile 12:30 saatleri arasında yine aynı gerekçeler ile kesintiler olacak.

FARKLI MAHALLELERDE İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

19 Mart 2025 tarihinde, saat 13:30 ile 15:00 arasında Bayrampaşa’nın Yeni Doğan mahallesinde de “Abone/Şube Bağlantısı” nedeniyle kesintiler gerçekleşecek. Bu süre zarfında, Aslı, Atışalanı, Aşçıoğlu Çıkmazı, Demirkapı, Maviay, Mısırlı, Selçuk ve Öz sokakları adına kesinti yaşanacak. Çatalca ve Fatih ilçelerindeki bakım çalışmaları da benzer saat dilimlerinde kesintilere yol açacak.

19 Mart 2025 tarihini dikkate alarak İstanbul genelindeki elektrik kesintilerini takip etmek ve detaylı bilgi almak mümkün.