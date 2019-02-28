Bedava patates ve soğan dağıtılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli aileler için harekete geçti. Belediye, 35 bin aileye, 10’ar kilogram patates ve soğan dağıtılacak.

Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden satın alınan 350 ton patates ve Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Soğan Üreticileri Birliğinden temin edilen 350 ton soğanın dağıtımı için 30 ilçede 90 araç ve 220 personelin görev yapacağı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşların mutfak bütçelerine ve üreticiye destek olmayı amaçladıklarını belirterek, “Dar gelirli 35 bin aileye kooperatifler aracılığıyla 10’ar kilogram patates ve soğan dağıtacağız. Vatandaş tanzim satışa gitmeyecek. Ürünler evine gelecek. Üstelik para ödemeyecek. Aramızda o kadar fark olsun.” ifadelerini kullandı.

NTV