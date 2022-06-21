Bedelli askerlik düzenlemesi TBMM’de

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bedelli askerlik düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulduğunu duyurdu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, bakayalara bedelli askerlik düzenlemesinin bugün Meclis’e sunulacağını belirtti. Ünal ayrıca öğrenci affı ile ilgiliyi düzenlemenin de bu hafta içinde Meclis’e geleceğini aktardı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, TBMM’de açıklama yaptı. Ünal, askerlik kanunuyla ilgili düzenleme ile yapılacak değişiklikleri anlattı.

Ünal, “Bakaya, yoklama kaçağı ve bedelliden faydalanamayan yani yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlikten yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine dair düzenlemeyi içeriyor” dedi.

550 bin kişinin yararlanması bekleniyor

Bedelli askerlik affına ilişkin düzenlemeden 550 bin kişinin yararlanması bekleniyor.

Kanun teklifinin bugün Meclis’e sunulacağını aktaran Ünal şöyle konuştu:

“7 kanunda düzenleme ve değişiklik ön görüyoruz. Teklif 20 maddeden oluşuyor, Meclis Başkanlığı’na sunacağız. Bu hafta içinde öğrenci affı ile ilgiliyi düzenlemeyi de Meclis’e sunacağız.”