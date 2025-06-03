Bedelli Askerlik Sürecinin Aşamaları

BEDELLİ ASKERLİKTE EĞİTİM SÜRECİ TAMAMLANDI

Bedelli askerlikten yararlanan yükümlüler, 28 günlük eğitim süreçlerini tamamlayarak terhis oldu. Bu süreç hem askeri eğitim hem de vatandaşlık bilinci kazandırmayı amaçlıyor. 2019 yılında yürürlüğe giren Askeralma Kanunu ile Türkiye’de bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale geldi. Bu kapsamda yükümlüler, e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerine şahsen başvurarak yoklama işlemlerini tamamladıktan sonra bedelli askerlik hakkından faydalanabiliyor.

28 GÜNLÜK TEMEL EĞİTİM

Yoklamaları tamamlayan yükümlüler, belirlenen askeri birliklere teslim oluyor. Bu birliklerde spor eğitiminden atışa, temel askeri bilgiden disipline kadar geniş kapsamlı bir eğitim sürecine tabi tutuluyorlar. 28 gün süren bu temel eğitimde yükümlüler, askerlik mesleğinin gerektirdiği fiziksel yeterlilikleri, takım ruhunu ve disiplini öğreniyor.

EĞİTİM AŞAMALARI GÖRÜNTÜLENDİ

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanan yükümlülerin komutanlıklara teslim olma sürecinden eğitim ve yemin törenine kadar olan aşamaları görüntülendi. Muratpaşa ilçesindeki Topçular General Niyazi Çelik Kışlası’nda silah altına alınan yükümlülere tüfekli-tüfeksiz yanaşık düzen eğitimi verildi.

NİŞANCILIK VE ATIŞ EĞİTİMİ VERİLDİ

Yükümlüler, tek er muharebe ve mekanik, nişancılık ve atış eğitim konularında eğitim aldı. Bedelli erlere aynı zamanda rütbeli personel ve uzman sivil eğiticiler tarafından ilk yardım, sağlık tedbirleri, terör örgütleri gibi konularda da eğitim veriliyor. Yükümlülerin ihtiyaçları için kışlalarda kantin, askeri malzeme satış noktası, oyun salonu, yemek noktası, fotoğrafhane, mescit, PTT şubesi ve ATM’ler mevcut.

YEMİN TÖRENİ DÜZENLENDİ

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan askerler için kışlada bir yemin töreni düzenlendi. Türk bayrağının tören alanına taşınmasıyla başlayan törende, eğitimlerde başarı gösteren askerlere plaket verildi. Birliğe katılan ilk askerin yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından askerliği aynı kışlada yapan baba ve çocuklarına da teşekkür belgesi takdim edildi.

AİLELERİYLE YEMİN ETTİLER

Törende konuşan 3’üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz, yemin ile askerlerin millete sadakatle hizmet edeceğini, emirlere ve amirlere mutlak itaat göstereceğini, ulusun güvenine layık olacağını, Atatürkçü düşünce sistemine bağlı kalacağını ifade etti. Bu beyanın teminatının şeref ve namus olduğunu belirten Yılmaz, “Şeref ve namus, Türk ulusu için hava, toprak, su kadar kutsaldır. Komutanınız olarak sizlerin, ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza ve parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına inanıyorum.” dedi.

ASKERLİK GÖREVİ MİRAS OLACAK

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında da dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, TSK’nin gücünü bilim ve aklı esas alan Atatürkçü düşünce sisteminden ve Türk milletinin güveninden aldığını dile getirdi. Türk askeri olmanın bir onur olduğuna dikkat çeken Yılmaz, askerlik görevini ileride çocuklara ve torunlara bırakılacak manevi bir miras olarak değerlendirdi.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Askerler, program sonunda bando eşliğinde tören geçişi yaptı. Törenin sona ermesinin ardından erler aileleriyle buluşarak özlem giderdi ve bu buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.