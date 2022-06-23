Bedelli askerlik teklifi komisyondan geçti

Bedelli askerlik teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu’ndan geçti.

Genelkurmay Başkanının görev süresini 72 yaşına kadar uzatan ve bedelli askerlik düzenlemesini içeren yasa teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu’ndan geçti.

Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi. Komisyon Başkanı AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “Bugün itibarıyla sayıları 550 bin civarında olan yoklama kaçağı ve bakayaların bu beklentilerinin karşılanması, yoklama kaçağı ve bakaya miktarının azaltılmasının yanında toplumsal rahatlamaya büyük katkısı olacağı değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.

Aydın, ayrıca dövizle askerlik kapsamından çıkarılan 2 bin 53 vatandaşın beklentilerinin karşılanmasının yurt dışındaki ekonomik ve sosyal kazanımlarının korunması açısından yararlı olacağının değerlendirildiğini bildirdi. Aydın, döviz bedelini ödemeleri halinde bu kapsamdaki vatandaşların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacağını kaydetti. Aydın, Genelkurmay başkanının görev süresinin birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilmesinin öngörüldüğü düzenlemede uzman erbaş kanununa eklenen geçici maddeyle harekat ve yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlara ilave sınav hakkının verildiğini dile getirdi. Komisyondan geçen teklif şu düzenlemeleri içeriyor:

Firar ve izin tecavüzü gibi hakkında inceleme yapılarının bulunmaması nedeniyle ifade almayı imkansız hale getiren zorunlu hallerde ilgilinin ifadesi alınmayacak.

Yükümlü erbaş ve erlerden askeri araçları kullanmakla görevlendirilenler araç kazası nedeniyle harp malzemesine zarar vermek suçundan kast veya ağır kusur nedeniyle mahkum olmaları durumu haricinde araç kullanım nedeniyle meydana gelen zararı tazminle sorumlu olmayacaklar.

MSB kadrolarında çalışan kamu görevlileri ile Asker alma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümünde bölge idare mahkemelerinin bulunduğu Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Adana ve Erzurum İdare mahkemeleri yetkili olacak.

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine imkan sağlanıyor.