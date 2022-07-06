Bedelli askerlik ücreti 80 bin TL olacak

56 bin TL olan bedelli askerlik ücreti 80 bin TL'ye yükselecek.

Memur zamları ve memur aylık katsayılarındaki değişimle beraber 56 bin TL olan bedelli askerlik ücreti 80 bin TL’ye yükselecek.

Memur zamları ve memur aylık katsayılarındaki değişimle birlikte 56 bin 500 TL’lik bedelli askerlik ücreti 80 bin liranın üzerine çıkacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, bedelli askerlik ücretinin hesaplanmasında da dikkate alınan aylık memur katsayısı 0,333603 olarak belirlendi. Buna göre, bu yılın ilk yarısında 56 bin 507 TL olan bedelli askerlik ücretinin, Temmuz-Aralık 2022 dönemi için 80 bin 64 lira olarak belirlenmesi bekleniyor. İşçilere ödenecek kıdem tazminatının tavan tutarı da 15.371 TL oldu. Kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle, çalışanların alacağı tazminatlar da artacak.

Kamudaki sözleşmeli çalışanlar ile KİT personeli ve özelleştirme kapsamındaki kurumların çalışanlarının taban ve tavan ücretleri de yüzde 41,69 oranında artırılacak. Devlette çalışan sözleşmeli personelin ücret tavanları, statülerine göre 16.277 TL ile 18 bin 258 TL arasında değişecek. Bakanlığın hesaplamasıyla, kamuda ücret toplamı üst sınırı da 33 bin 226 liraya yükseltilecek.

Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri ile büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarında istihdam edilen sözleşmeli personelin ücreti de yüzde 41.69 oranında zamlanacak.