Bedelli askerlik ücreti açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesine göre bedelli askerlik ücreti belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın genelgesine göre bedelli askerlik ücreti 80 bin 64 TL oldu.

Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 30 zam yapılmasına yönelik katsayı genelgesi yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesine göre bedelli askerlik ücreti de Ocak-Temmuz dönemi için 104 bin 84 lira olarak belirlendi.

Bedelli askerlik başvurusu e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamanız gerekmektedir. Sonrasında tecil işleminizi iptal etmeniz gerekiyor. İptal yaptıktan sonra bedelli askerlik yapma isteği işaretlenebiliyor. Ardından bedelli çıkmazsa parayı geri alabileceğiniz askerlik şubesini seçmeniz ve katı yapmanız gerekiyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATAR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR?

E-Devlet veya askerlik şubelerinden yapılabilecek başvurular için zaman kısıtlaması bulunmuyor. Ancak, Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci Maddesi gereğince içinde bulunulan yılın 31 Aralık tarihi mesai bitimine kadar yoklama işleminin tamamlanması ve bedelin başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde, son ödeme tarihinden önce sınıflandırılmanız durumunda ise bakaya kalma tarihine kadar ödeme yapılması gerekiyor.

CELP VE SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.

Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.