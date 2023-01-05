Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü, 2023 yılı bedelli askerlik ücretini 93 bin 258 TL olarak hesapladı.

Bedelli askerliğe ilişkin fiyat güncellemesi yapıldı. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu hesaplamaya göre 2023 yılı Ocak/Temmuz döneminde bedelli askerlik ücreti 93 bin 258 lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Ocak-Temmuz 2023 döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154’üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,388581 olarak belirlendi.