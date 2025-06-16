Bedelli Askerlik Ücreti Her Yıl Artıyor

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HER YIL ARTMAKTADIR

Bedelli askerlik ücreti her yıl iki kez zamlanıyor. Memur maaşlarına gelecek zam doğrultusunda bedelli askerlik ücreti de artış gösterecek. Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verilerine kadar başvuranlar fark ödemeden yararlanabiliyor. Şu anki bedelli askerlik ücreti ise 243 bin lira seviyesinde. Yoklama kaçağı ve bakayalar için ek ödenecek tutar 3 bin 543 lira 95 kuruş olarak belirleniyor. Bedelli askerlik başvurusunda bulunanlar, başvuru tarihlerinden itibaren iki aylık süre içinde parayı ilgili hesaba yatırmak zorunda.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ İÇİN SON TARİH 30 HAZİRAN 2025

30 Haziran 2025 tarihine kadar başvuru yapıp, tutarı yatıranlar mevcut güncel tutardan bedelli askerliğe hak kazanacak. 1 Temmuz’dan itibaren başvuranlar zamlı ücretten yararlanacak. Bedelli askerlik ücreti, memur aylık katsayısına dayanmaktadır. Fakat 5 aylık enflasyona göre memur zammı yüzde 14 olarak belirlenmiştir. Bu orana göre, yeni bedelli askerlik ücreti 277 bin lira olarak tahmin ediliyor. Net rakam ise haziran ayı enflasyon verisinden sonra kesinleşecek ve bu bilgi Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi web sitesinde açıklanacak.