Bedelli Askerlik Ücreti Yükseliyor

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNDE ARTIRIM SÜRECİ

Bedelli askerlik ücreti, her yıl iki kez zam alıyor. Memur maaşlarına yapılacak zam ile birlikte bedelli askerlik ücreti de artacak. Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verilerine kadar başvuru yapanlar, bu farkı ödemekten muaf tutulacak. Şu anki bedelli askerlik ücreti 243 bin lira olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca yoklama kaçağı ve bakayalar için ödenecek ek ücret de 3 bin 543 lira 95 kuruş olarak hesaplanıyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE SON TARİH

Bedelli askerliğe başvurup, başvuru tarihinden itibaren iki aylık ödeme süresi içinde parayı ilgili hesaba yatırması gerekiyor. 30 Haziran 2025 tarihine kadar başvuranlar, mevcut tutardan bedelli askerliğe hak kazanacak. Ancak 1 Temmuz’dan itibaren başvuranlar yeni, zamlı tarifeden yararlanacak. Bedelli askerlik ücreti, memur aylık katsayısına bağlı olarak belirleniyor.

YENİ ÜCRET BEKLENTİLERİ

5 aylık enflasyona göre memur maaş zammı yüzde 14 olarak belirlenirken, bu orana göre yeni bedelli askerlik ücreti 277 bin lira olarak öngörülüyor. Ancak net rakam, haziran ayındaki enflasyon verilerinden sonra kesinleşecek. Bu rakamın kesin bilgi kaynağı ise Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi web sitesinden duyurulacak.