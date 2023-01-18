Bedelli askerlik yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, 2023 yılında silah altına alınacak bedelli askerlik adaylarının yerlerini açıkladı.
Bedelli askerlik yerleri, silahaltına alınacak yükümlüler tarafından sorgulanıyor. 2023 yılı için Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulan bedelli askerlik sevk tarihleri sonrasında, bedelli askerlik yerleri de bugün yapılan duyuruyla birlikte belli oldu.
MSB tarafından yapılan duyuru sonrasında, yeni yılda silah altına alınacak olan bedelli askerlik adaylarının, askerlik yerleri açıklandı.
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi.
SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?
Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
2023 MSB BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk tarihleri şöyle;
02 Şubat 2023
02 Mart 2023
06 Nisan 2023
04 Mayıs 2023
31 Mayıs 2023
06 Temmuz 2023
10 Ağustos 2023
07 Eylül 2023
05 Ekim 2023
09 Kasım 2023
07 Aralık 2023