Bedelli için başvuru sayısı açıklandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlikten yararlanan vatandaşlar hakkında açıklama yaptı ve sayıyı 633 bin 844 olarak açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin PKK’lı 3 teröristin başına para ödülü koymasıyla ilgili ”Müttefiklerimizin bu adımını olumlu bulmakla beraber çok geç kaldığının altını çiziyorum” dedi. Bedelli askerlikle ilgili de konuşan Akar, 633 bin 844 kişinin müracaatlarının tamamlandığını ve eğitim tarihleri ile yerlerinin en geç aralık ayının başında tamamen açıklanacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sudan’daki temasları kapsamında Sevakin Adası’nda TİKA tarafından yapılan restorasyon çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu.

TİKA Başkanı Serdar Çam’dan bilgi alan Akar’ı bölge halkı yoğun ilgiyle karşıladı. Ellerinde Türk ve Sudan bayrakları bulunan çocukları seven Akar, AA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

ABD’nin terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerini ihbar edenlere yönelik para ödülüyle ilgili değerlendirmesi sorulan Akar, “ABD’nin, Amerikalı dostlarımızın, müttefiklerimizin bu adımını, kararını olumlu bulmakla beraber çok geç kaldığının altını çizmek istiyorum” diye konuştu.

Daha önce de çeşitli seviyelerde yapılan görüşmelerde bu hususlara yönelik muhataplara ciddi bilgiler verildiğini, taleplerde bulunulduğunu aktaran Akar, şunları söyledi:

“Ancak bu, gecikmelerle birlikte de olsa bugün gerçekleşti. Bizim burada yapılan bu çalışmayı önemli bulmakla beraber PKK’dan hiçbir farkı olmayan YPG’ye karşı da aynı tutum ve davranışın, aynı bakış açısının geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Çünkü YPG, PKK’dan hiçbir farkı olmayan terörist bir teşkilattır. Teröristlerle ABD’li müttefiklerimizin, dostlarımızın birlik ve beraberliği son derece olumsuz bir görüntü, tablo sergilemekte. Bunun da bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz. Bir taraftan PKK’nın elebaşılarına ödül konulurken diğer taraftan da YPG’ye TIR’larla, uçaklarla araç, gereç, silah, mühimmat gönderilmesini bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bunun da bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz.”

Basında yer alan bazı ABD’li askerlerle teröristlerle beraber görüntülerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, “Özellikle hududumuza yakın alanlarda görüntü vermelerini bizim kabul etmemiz gerçekten mümkün değil. Bu ayrıca son derece olumsuz ve son derece hassas birtakım gelişmelere de neden olabilir. Bu konuda da yine muhataplarımıza telefonla, yüz yüze yaptığımız çeşitli görüşmelerde bu hususu da dile getirdik. Bizim ABD’li dostlarımıza bir kez daha ifade etmek istiyorum, bir an önce YPG ile görüntü vermekten uzaklaşmaları lazım, herhangi bir şekilde işbirliğimize, ittifaklarımıza zarar vermesini engellemek bakımından.”

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerlikte başvuruların 3 Kasım’da sona erdiği hatırlatılarak, başvuru rakamına ilişkin soru üzerine Bakan Akar, şu karşılığı verdi:

“Şu anda işlemlerini tamamayan 633 bin 844 gencimiz, vatandaşımızın müracaatlarını tamamladılar, paralarını yatırdılar ve eğitim konusunda da planlamaya dahil edildiler. Bununla ilgili hem eğitim tarihleri hem de eğitim yapacakları yerlerin belirlenmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu ayın sonunda, en geç aralık ayının başında bunlar tamamen açıklanacak. Önemli bir husus da müracaatlarını yaparak ödemelerini tamamlayan vatandaşlarımızın askerlik şubelerinde işlemlerinin yürütülmesine devam edilmektedir. Ona göre gençlerimizin ellerini çabuk tutuk işlemlerini yapmalarını bekliyoruz. Bunun yanı sıra yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor.”

NTV