Bedellide celp ve sevk tarihleri açıklandı

Bedelli askerlik yapacaklar için celp ve sevk tarihleri açıklandı.

Bedelli askerlikten yararlanacaklar için önemli açıklama geldi. Bedelli yapacaklar için celp ve sevk tarihleri wwww.turkiye.gov.tr adresinden açıklandı.

Bedelli askerlik için uygun şartları taşıyan ve 15 bin liralık ödemeyi yapan, üçüncü celp döneminde silah altına alınacak yükümlülerin, birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları www.turkiye.gov.tr adresinden duyuruldu.

Bedelli askerler http://asal.msb.gov.tr/ adresinden celp ve sevk tarihlerini öğrenebilecekler.

AYLIKSIZ VEYA ÜCRETSİZ İZİNLİ OLACAKLAR

Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak.

Tahsil edilen tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarları Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Bu düzenlemeden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.

NTV